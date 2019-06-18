Медведев предложил адресно увеличить пособия на детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поднять пособия по уходу за ребенком до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Увеличения коснуться детей в возрасте от 1,5 до трех лет в семьях, у которых имеются финансовые трудности.

Предложение от премьера поступило на совещании по реформе системы компенсационных выплат по уходу за ребенком. Его участниками стали министр труда Максим Топилин, вице-премьер Татьяна Голикова и министр экономического развития Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что в России изменились правила получения детских пособий.