Новосибирск заказал онлайн-трансляцию выборов мэра за 12,5 млн рублей
Избирательная комиссия Новосибирска заказала организацию интернет-трансляции выборов мэра за 12,36 млн рублей, сообщает «Тйга.Info».
Как следует из документов госзакупки, подрядчику предстоит организовать суточную трансляцию на общедоступном сайте и двухдневную на закрытом служебном портале. Веб-камеры установят во всех территориальных избиркомах всех районов города, а также на 522 участках для голосования. По данным сайта городской избирательной комиссии, всего в Новосибирске 595 избирательных участка.
Средства выделят из городского бюджета.
Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года.