Мадуро прячет тонны золота в Уганде, выяснил WSJ

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро пытается вывезти золотые запасы за пределы страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам представителей Венесуэлы, 7,4 тонны золота с рыночной стоимостью более $300 млн были перевезены на двух рейсах на нефтеперерабатывающий завод в Уганде.

Золотые слитки прибыли на российских чартерных лайнерах. Отмечается, что некоторые слитки имеют на себе штамп венесуэльского центробанка.

По сообщениям полиции Уганды, прибывшее в Энтеббе золото, было переработано на заводе, а затем экспортировано на Ближний Восток.

Международные эксперты считают, что нелегальные транспортировки золота являются частью подпольной экономики Мадуро, которая помогает ему удержать власть.

Ранее сообщалось, что турецкая фирма помогла Мадуро вывезти золото из страны на $900 млн.