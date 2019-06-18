У Киева и Берлина возникли разногласия по «Северному потоку—2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что позиции Украины и Германии в рамках энергетического проекта «Северный поток--2» различаются, передает ТАСС.

«Наши позиции относительно проекта «Северный поток — 2» являются диаметрально противоположными», — заявил Зеленский.

Такое заявление украинский лидер сделал в ходе пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель. Встреча президента Украины и канцлера ФРГ прошла в рамках дипломатической поездки Зеленского в Германию.

Ранее Владимир Зеленкский рассказал, что видит угрозы в энергетическом секторе страны из-за «Северного потока--2», а также высказал надежду на то, что Германия поможет Украине в разрешении возможных проблем.