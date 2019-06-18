Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе, сообщает ТАСС

Об этом заявил на совещании по реформе системы компенсационных выплат по уходу за ребенком.

Он отметил, что увеличение предполагается не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня.

Участникам совещания, на котором были вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Максим Топилин и министр экономического развития Максим Орешкин, он предложил обсудить расчет этого уровня.