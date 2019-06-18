National Interest: Трамп выиграл торговую войну с Китаем

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Обозревать The National Interest Гордон Чан оценил торговое противостояние между США и Китаем. Американские компании начинают понимать, что независимо от того, удастся ли Вашингтону и Пекину договориться, трения между сторонами не прекратятся.

По словам президента США Дональда Трампа, не имеет значения, состоятся ли переговоры между ним и главой КНР Си Цзиньпином на G20 в Осаке. Он уже выиграл так называемую торговую войну, заставив мировых производителей покинуть Китай. Трамп стремится к переговорам с китайским лидером, однако неясно, хочет ли Си Цзиньпин этой встречи, особенно после ультиматума американского коллеги. Для Пекина торговые противоречия с США стали вопросом «суверенитета», что делает быстрое заключения соглашения с Вашингтоном маловероятным.

В качестве условий заключения соглашения Китая хочет отмены всех дополнительных пошлин, «значительного облегчения контроля за экспортом высокотехнологичной продукции» и «сбалансированного текста» формулировок в соглашении. Отмечается, что такие условия говорят о том, что Пекин или не стремится к торговому соглашению, или переоценивает имеющиеся у себя рычаги воздействия.

Китай старается привлечь американский бизнес к борьбе с Трампом. Так, 661 компания и организация направили 13 июня президенту США письмо с просьбой урегулировать торговые разногласия с КНР. При этом подчеркивается, что наиболее важные торговые организации «Национальная ассоциация промышленников», «Круглый стол по вопросам бизнеса» и Торговая палата США его не подписали, а политика Трампа заставила такие компании, как Restoration Hardware, Google и Nintendo переносить производство за пределы Китая. Это способствует деиндустриализации страны и кажется необратимым, поэтому США выиграют торговую войну.