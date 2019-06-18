Forbes назвал самые дорогие землевладения в России

Двадцать землевладельцев контролируют в России 7,9 млн га на сумму 471,6 млрд руб., пишет Forbes.

Отмечается, что все владельцы земель в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохоз-земли по назначению, так как сегодня это прибыльный бизнес.

НА первом месте в списке оказался земельный надел семьи экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Семейная фирма «Агрокомплекс» (649 000 га, 68,5 млрд руб.). На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова (412 000 га, 45,6 млрд руб.), На третьем месте «Мираторг» братьев Линников (1 млн га, 45 млрд руб.).