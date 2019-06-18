Зеленский увидел угрозы в «Северном потоке-2»

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Украинский лидер Владимир Зеленский увидел угрозы в энергетическом секторе в связи со строительством «Северного потока — 2». Об этом сообщает Bild.

Как отмечается, такое заявление глава государства сделал в ходе своего визита в Германию, где он с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил данную тему.

Зеленский подчеркнул, что Меркель является «сильной личностью» и выразил надежду, что Германия поможет Украине «противостоять вызовам», с которыми ей приходится сталкиваться.

«Мы видим угрозы в энергетическом секторе из-за «Северного потока-2», который нанесет ущерб энергетической безопасности Украины и Европы», — отметил Зеленский.

Он также заявил о необходимости продолжения санкционной политики до восстановления целостности украинского государства.

Ранее сообщалось, что Зеленский собрался противодействовать «Северному потоку-2».