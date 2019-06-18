«Ветхое жилье» признают пригодным для жизни в России

Представитель вице-премьера Виталия Мутко заявил, что правительство собирается узаконить понятие «ветхое жилье», которое пригодно для жизни и не создает угрозу для здоровья его обитателей. Об этом сообщают «Известия».

Кроме того, в Минстрое подчеркнули, что есть значительная разница между аварийным и ветхим жильем.

В ведомстве уточнили, что аварийное жилье представляет угрозу для жизни людей и требует переселения жильцов, в то время как ветхое жилье может эксплуатироваться.

В связи с этим планируется оставить «ветхие дома» в программе капитального ремонта. За их состоянием будут постоянно следить.

Уточняется, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в конце июня.