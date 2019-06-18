Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

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Компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, Boeing не ожидала большого числа заказов после двух авиакатастроф с участием самолетов компании.

Как отмечается, отсутствие заказов в первый день авиасалона разрушило «худшие ожидания» Boeing.

При этом глава компании Деннис Меленберг заявил, что Boeing намерен убедить потенциальных покупателей в успешной работе над разрешением полетов лайнеров 737 MAX.

Ранее сообщалось, что American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX.