Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже
Компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже. Об этом сообщает CNBC.
По данным телеканала, Boeing не ожидала большого числа заказов после двух авиакатастроф с участием самолетов компании.
Как отмечается, отсутствие заказов в первый день авиасалона разрушило «худшие ожидания» Boeing.
При этом глава компании Деннис Меленберг заявил, что Boeing намерен убедить потенциальных покупателей в успешной работе над разрешением полетов лайнеров 737 MAX.
Ранее сообщалось, что American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX.