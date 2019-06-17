Зачем нужны 12 заместителей, объяснил Орешкин

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин объяснил, зачем ему 12 заместителей, передает РБК.

По его словам, это связано с тем, что у ведомства широкая повестка.

«Минэкономразвития вовлечено практически во все вопросы, связанные со стратегическим развитием государства － с региональной политикой, с международной повесткой, экономической и социальной политикой», — объяснил Орешкин.

Он пояснил, что за каждое направление отвечает отдельный человек.

Ранее Орешкин отреагировал на назначение нового заместителя. Им стал бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич.