Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Жителей России, которые находятся за чертой бедности, могут лишиться и поддержки государства. Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета «Известия».

С заявлением о том, что россияне, имеющие жилую площадь, могут обеспечивать себя сами и не рассчитывать на государство, выступили региональные чиновники.

Власти Татарстана, Приморского края, Кабардино-Балкарии Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областей направили предложение в Минтруд.

Кроме того, чиновники предложили направить «освободившиеся средства» действительно нуждающимся гражданам.

Ранее сообщалось, что половина семей с детьми в России оказалась за чертой бедности.