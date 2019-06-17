Аукционный дом Sotheby's продают израильскому миллиардеру

Аукционный дом Sotheby's будет продан франко-израильскому миллиардеру Патрику Драи, сообщает РИА «Новости».

Sotheby's подписал обязывающее соглашение о слиянии с BidFair USA - компанией, которая принадлежит бизнесмену в области СМИ и телекоммуникаций, а также коллекционеру искусства Патрику Драи.

«По условиям соглашения, которое одобрил совет директоров Sotheby's... оценка компании составила $3,7 млрд», — говорится в сообщении.

Оценка Драи примерно на 60% выше, чем нынешняя капитализация компании на бирже, таким образом, после 31 года в качестве публичной компании Sotheby's вновь станет частной.

Sotheby's - старейший международный аукционный дом, который ведет свою историю с 1744 года.