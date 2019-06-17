Орешкин отреагировал на назначение Бабича своим заместителем

Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал новость о назначении своим заместителем бывшего российского посла в Белоруссии Михаила Бабича. О своих впечатлениях он рассказал в инстаграме.

По словам Орешкина, приход Бабича на новый пост означает приход «тяжелой артиллерии».

«Усиливаем министерство тяжелой артиллерией!», — добавил Орешкин.

Ранее сообщалось, что Бабича назначили замминистра экономического развития России.

До этого Бабич был российским послом и представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссии с 24 августа 2018 года.

Однако недавно его освободил от должности глава страны Владимир Путин.