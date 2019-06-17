В Кремле рассказали, чем займется Бабич на новом посту

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич после назначения на должность в Минэкономразвития продолжит заниматься интеграционной тематикой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

17 июня Бабич был назначен замминистра экономического развития РФ.

По словам Пескова, «наверняка в министерстве у него будет много других полномочий». Он отметил, что у Бабича достаточно высокий уровень экспертизы.

Отвечая на вопрос, не слишком ли много заместителей у главы министерства Максима Орешкина, Песков посоветовал обратиться в МЭР и правительство.

В конце апреля Бабич был освобожден от должности посла России в Белоруссии.