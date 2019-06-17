Мнимых бедных лишат государственных пособий

В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, речь идет о малоимущих гражданах России, у которых есть огород или свободная жилая площадь.

Как отмечается, некоторые представители региональных властей считают, что эти граждане не нуждаются в государственных пособиях.

При этом чиновники предлагают направить «освободившиеся средства» действительно нуждающимся людям.

Ранее сообщалось, что половина семей с детьми в России оказалась за чертой бедности.