В бундестаге оценили угрозы США из-за «Северного потока — 2»

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Глава германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд заявил, что США не должны шантажировать Германию из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, угрозы Вашингтона в адрес Берлина противоречат отношениям между суверенными государствами.

Он также добавил, что Германия имеет право обеспечивать свою энергетическую безопасность за счет надежных источников.

Шлунд подчеркнул, что властям ФРГ «не следует отступать» в ситуации вокруг «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что в конгресс США поступил законопроект о санкциях по «Северному потоку — 2».