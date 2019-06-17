В бундестаге оценили угрозы США из-за «Северного потока — 2»
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд заявил, что США не должны шантажировать Германию из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, угрозы Вашингтона в адрес Берлина противоречат отношениям между суверенными государствами.
Он также добавил, что Германия имеет право обеспечивать свою энергетическую безопасность за счет надежных источников.
Шлунд подчеркнул, что властям ФРГ «не следует отступать» в ситуации вокруг «Северного потока — 2».
Ранее сообщалось, что в конгресс США поступил законопроект о санкциях по «Северному потоку — 2».