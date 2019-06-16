Греции пригрозила Турции санкциями

Премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что Турция ощутит последствия, если факт их бурения в исключительной экономической зоне Кипра подтвердится. Об этом сообщает ТАСС.

Ципрас рассказал, что разговаривал с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Они решили, что те, кто нарушает права Греции, тот и пренебрегает правами Кипра, а следственно и Евросоюза, а значит понесет наказание.

До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа. Однако турецкая сторона направила туда буровое судно «Фатих».

Кипр разделен с 1974 года турецким военным вторжением: юг острова контролирует признанная Республика Кипр, на севере существует самопровозглашенная Турецкая республика.