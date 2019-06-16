Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»

Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода «Северного потока-2». Об этом он рассказал «Российской газете».

По его словам, нет никаких оснований для прекращения проекта. Выяснилось, что он полностью соответствует нормам международного морского и экологического права.

«Он полностью соответствует и нормам Третьего энергетического пакета, финских, шведских, датских и немецких законов», — добавил Венедиктов.

Он отметил, что противники «Северного потока-2» любыми способами пытаются помешать строительству и завершению проекта. По его мнению, их действия вне правового поля и угрожают международной экономике.

«Мотивация противников «Северного потока — 2»... экономическая», — заключил Венедиктов.

Ранее сообщалось, что в конгресс США поступил законопроект о санкциях к «Северному потоку — 2».