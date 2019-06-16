Стало известно, сколько мужчин взяли декрет в России

Глава совета отцов при уполномоченном по правам ребенка Андрей Кочанов заявил, что почти 14 тыс. мужчин в России взяли декрет в России в 2018 году, сообщает РИА «Новости».

По его словам, среди мужчин такой возможностью воспользовались 13,7 тыс., среди женщин — 670 тыс.

Он подчеркнул, что растет количество случаев, когда отец остается один с детьми. Он также выступил за введение «отцовского капитала» в России.

День отца в России и некоторых других странах в этом году отмечают 16 июня.