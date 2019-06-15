Почему на Украине резко подорожали огурцы

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объяснил, почему на Украине взлетели цены на огурцы, сообщают «Украинские новости».

По его словам, это объясняется тем, что июнь выдался необычайно жарким.

«В апреле цена на первые огурцы была даже дешевле, чем год назад. Но в последнее время пришла жара, и огурцы нужно интенсивно поливать, или вес их будет меньше, ведь огурцы большей частью состоят из воды», — сказал Дорошенко.

Он пояснил, что с доступностью воды особенные проблемы испытывает юг Украины.