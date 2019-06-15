Пушков отетил Зеленскому на слова об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который захотел инвестировать в Донбасс. Об этом он написал в твиттере.

По словам Пушкова, слова Зеленского об инвестициях — всего лишь «слова, слова, слова». Он отметил, что прежде, чем такое говорить, Зеленский должен прекратить обстрелы Донбасса.

«Для начала он должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций», — подчеркнул Пушков.

Сенатор добавил, что «в условиях войны» инвестиций быть не может.

Ранее Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе.

Он также отметил важность развития инфраструктуры в Донбассе, добавив, что в скором времени в этот регион начнутся инвестиционные влияния.