ЦБ задумался о цифровой валюте

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. Об этом сообщает ТАСС.

Она ометила, что это не вопрос ближайшего времени, однако по ее словам, центробанки некоторых стран, в том числе и России, изучают данную возможность.

Набиуллина обратила внимание, что при запуске проекта нужна надежная и «зрелая» технология, которая сможет обеспечить бесперебойность.

Она также заявила, что нужно понимание, что общество готово к отказу от наличных.