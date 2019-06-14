Корпорация МСП обсудила приграничное бизнес-сотрудничество с Азербайджаном

Представители Корпорации МСП приняли участие в круглом столе по вопросу развития приграничного сотрудничества субъектов МСП России и Азербайджана, говорится в сообщении корпорации. Ранее между корпорацией и азербайджанским Агентством МСБ подписана «дорожная карта», которая предусматривает сотрудничество в сфере кооперации малого и среднего бизнеса двух стран.

«Важно отметить, что при участии Минэкономразвития, Корпорации и ТПП РФ приняты поправки к Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которыми снято законодательное ограничение по доле участия иностранных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП, ранее составлявшей 49%. В связи с эти мы ожидаем притока иностранного капитала в российский сегмент МСП», – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Одним из инструментов более тесного взаимодействия должен стать портал Бизнес-навигатора МСП, который охватывает 177 городов и на котором зарегистрированы более 1,3 млн предприятий. Более 1 млн. из них воспользовались сервисами портала, а 483 тыс. компаний получили рост выручки и/или численности. Сервисы портала доступны и иностранным предпринимателям, заинтересованным в работе в России.