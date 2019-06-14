ЦБ снизил ставку впервые за год

ЦБ снизил ключевую ставку.

Ставка снижена на 0,25 п.п. до 7,5%.

Снижение ставки произошло впервые более, чем за год, с марта 2018 года.

В апреле Банк России не стал менять ключевую ставку, она останется на уровне 7,75% годовых.