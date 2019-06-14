Почему мир озабочен «Северным потоком — 2», объяснил Bloomberg

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Cтроящийся магистральный газопровод из России в Германию «Северный поток — 2» беспокоит лидеров Восточной Европы, вызвал гнев президента США Дональда Трампа и поставил немецкого канцлера Ангелу Меркель в трудное положение, сообщает Bloomberg.

До появления этого проекта российская сторона отправляла около двух третей своего природного газа в Европу через территорию Украины. Однако отношения между странами ухудшились, и «Северный поток — 2» стал одним из проектов, который должен разнообразить варианты экспорта российского природного газа. К тому же, российская сторона ожидает роста спроса на газ, поскольку некоторые европейские страны отказываются от использования угольной и ядерной энергии.

Страны, которые находятся между Россией и Германией, могут рассчитывать на транзитные сборы, если поставки газа происходят через их территорию. Эти страны — Украина, Польша и Словакия — обеспокоены тем, что из-за «Северного потока — 2» Россия может их обойти и они лишатся дохода.

Соединенные Штаты недовольны тем, что из-за проекта их союзники становятся более зависимыми от российской стороны. Президент России объяснил позицию Вашингтона стремлением продвигать интересы американского бизнеса в Европе. Немецкий канцлер Ангела Меркель намерена исключить ситуацию, при которой Украина окажется «полностью отрезанной от транзитных перевозок», а глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Германия является независимой страной с независимым энергоснабжением.