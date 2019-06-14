Экс-глава Хорватии заявил о катастрофе из-за антироссийских санкций

Экс-глава Хорватии Степан Месич заявил, что страна «катастрофически» пострадала из-за санкций против российской стороны. Он этом он рассказал «Известиям».

Бывший президент признался, что Хорватия вводила ограничительные меры против России и теперь жалеет, так как из-за них пострадала экономика страны.

По словам Месича, в 2014 году ВВП страны был $57 млрд., однако через год показатель упал на $8 млрд.

«Нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций», — подчеркнул Месич.

Он также сказал, что антироссийские санкции можно назвать незаконными, так как они вводились Западом без согласия ООН.