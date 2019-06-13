В конгресс США поступил законопроект о санкциях к «Северному потоку — 2»

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В конгресс США внесен на рассмотрение законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Автором документа стал сенатор от республиканской партии Джон Баррассо. Он также отметил правоту Трампа в вопросе возможного превращении Германии в заложника России при условии, если европейская страна продолжит работу с российским газопроводом. По мнению Баррассо, благодаря закону Европа сможет «избежать политического давления и манипулирования» со стороны России.

Закон также включает в себя положение о введении ограничительных мер в отношении других российских газопроводов и ускорении поставок американского СПГ союзникам Вашингтона по НАТО.

Ранее Трамп выступил с заявлением о возможном применении ограничительных мер по отношению к участникам «Северного потока-2».