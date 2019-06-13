Мужчина до 40 лет: кто такой голосовой помощник Олег от «Тинькофф»

Банк «Тинькофф» представил собственного голосового помощника по имени Олег, который будет консультировать пользователей в сфере финансов и лайфстайл-услуг, сообщает пресс-служба банка. Он говорит голосом российского актера кино и дубляжа Никиты Прозоровского, записавшего около 30 часов реплик, чтобы на их основе можно было в дальнейшем синтезировать высказывания Олега.

Голосовой помощник, встроенный в мобильное приложение, сможет распознавать и интерпретировать запросы пользователей, задавать уточняющие вопросы, решать их задачи, беседовать на разные темы.

В первой версии программы ему будет под силу совершать денежные переводы на счета в «Тинькофф» и Сбербанке, бронировать столики в ресторанах, записывать пользователей в салоны красоты, покупать билеты в кино с кэшбэком 15%, искать скидки на товары и услуги, общаться на свободные темы, давать полезные советы и лайфхаки из «Тинькофф Журнала», консультировать по банковским вопросам и акциям, управлять финансовыми продуктами (дебетовой и кредитной картами), изменять личные данные в экосистеме «Тинькофф», а также заказывать и отправлять на почту электронные документы (например, справку для посольства).

В будущем у Олега, как обещают его разработчики, появятся и новые возможности: он будет интегрирован во все элементы экосистемы «Тинькофф» – Путешествия, Мобайл, Инвестиции, Страхование, Развлечения, Бизнес, Джуниор и так далее.

Также голосовой помощник сможет идентифицировать голос клиента с помощью биометрических технологий «Тинькофф» и выполнять его голосовые команды, требующие авторизации в мобильном приложении, например совершить перевод денег во время управления автомобилем.

На старте Олег будет поэтапно появляться у пользователей в мобильном приложении «Тинькофф» на iOs, чуть позже - на Android (после обновления приложения до версии 4.8). Первые обладатели Олега смогут поделиться им со своими друзьями, переведя деньги через голосового помощника.