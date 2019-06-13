Опрос показал, как россияне потратят $1 млн

Холдинг «Ромир» провел исследование, чтобы выяснить, на что россияне бы потратили выигранный в лотерею $1 млн. Результаты опубликованы на сайте организации.

Отмечается, что большая часть респондентов потратила бы эти средства в себя или близких (25%), на недвижимость или автомобиль (24%). Также россияне могли бы вложить деньги в банк и жить на проценты (18%) или создали свой бизнес (15%).

«Если в предыдущие годы, 2012-й и 2006-й, треть наших соотечественников сразу намеревалась потратить шальной миллион на предметы роскоши, то сегодня россияне больше задумываются о создании собственной безопасности», — прокомментировал итоги доктор социологических наук Андрей Милехин.

Ранее сообщалось, что житель Казани, который выиграл в лотерею 155 млн рублей, рассказал о планах после получения выигрыша.