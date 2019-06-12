У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы

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Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов. Об этом он написал в своем фейсбуке.

До этого Герус заявил, что Зеленский шутил о снижении тарифов.

По словам Геруса, на сегодняшний день тема тарифов является болезненной и, следовательно, неудачной для шуток.

Он также подчеркнул, что президент страны уже два раза созывал совещания относительно необходимости понизить тарифы для украинцев.

«Но это должно происходить, не причинив девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается», — уточнил Герус.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли новый способ закупки российского газа.