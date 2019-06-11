Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил выступая на Международной конференции труда.

Он допустил, что вероятно, будущее за четырехдневной неделей.

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказал, сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю.

Тогда он заявлял, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет, и через 15 лет будет всерьез обсуждаться четырехдневная рабочая неделя.