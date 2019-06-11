Россиян признали ненадежными заемщиками

Большинство россиян не могут быстро и легко погасить взятые ими кредиты. Об этом говорится в предварительных итогах исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, исследователи провели опрос среди четырех тысяч россиян, которые брали кредиты в 2018-2019 году и пришли к выводу, что около 60% заемщиков с трудом выплачивают кредиты.

Выяснилось, что 14% опрошенных семей испытывали трудности с выплатой процентов, 10% россиян были вынуждены реструктурировать или продлить кредит, а 9% — имеют просроченную задолженность.

Также опрос показал, что не испытывают трудностей при выплате кредитов менее половины жителей, то есть около 41% опрошенных.

Ранее первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов назвал причины обеднения россиян.