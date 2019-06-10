Взаимодействие крупного бизнеса и стартапов обсудили на ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума - 2019 участники обсудили, как создать новых технологических лидеров и модель взаимодействия крупного бизнеса и стартапов. Об этом говорится в сообщении фонда Росконгресс.

Участники обсудили развитие стартапов в России во взаимодействии с крупным бизнесом и интерес к российским технологиям со стороны зарубежных инвесторов.

В дискуссии приняли участие советник председателя совета директоров фонда «Сколково»; председатель Aii Capital, Пекка Вильякайнен, вице-президент по развитию бизнеса «Ростелеком» Александр Айвазов, управляющий директор по стратегическому и организационному развитию «МегаФон» Александр Соболев, председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп и другие.