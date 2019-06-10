Росконгресс заключил соглашение с Российско-китайским инвестиционным фондом регионального развития

На полях ПМЭФ – 2019 председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и председатель совета директоров Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития Ван Фэн подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сказано в документе, стороны собираются налаживать и развивать партнерские связи между бизнес-сообществами двух стран, используя действующие площадки и создавая новые. Партнеры будут помогать друг другу информационно и оказывать перекрестные консалтинговые услуги.

«У наших стран огромные перспективы сотрудничества по разным направлениям. Для их реализации важны и контакты на высшем уровне, и личные встречи представителей бизнеса. И в этом велика роль конгрессно-выставочных мероприятий, подобных ПМЭФ, которые создают новые точки роста для совместных проектов», – отметил Александр Стуглев.

«Мы с удовольствием объединяем усилия во имя будущих успехов. Сотрудничество наших организаций будет способствовать укреплению дружественных отношений между деловыми сообществами наших стран», – подчеркнул Ван Фэн.

Китайская делегация стала одной из самых многочисленных на ПМЭФ-2019. По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина форум посетит председатель КНР Си Цзиньпин. В Санкт-Петербург также приехали около тысячи представителей властных структур разных уровней, государственных и частных компаний и предприятий, представителей СМИ из Китая.