Определена дата запуска поездов по Крымскому мосту
И.о. гендиректора ФГУП «Крымская железная лорога» (КЖД) Василий Назарян назвал дату запуска поездов на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, поезда на мосту запустят 9-10 декабря, а билеты в кассах начнут продавать за 45 дней до открытия — в октябре.
При этом он не исключил вероятность, что билеты будут в том числе продавать по интернету. Однако цену билетов он не назвал.
Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова. 15 мая 2018 года было завершено строительство автодорожной части Крымского моста.
Ранее сообщалось, что в Крыму ждут открытия ж/д сообщения по Крымскому мосту раньше срока.