Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет. Об этом сообщает The War Zone.

По данным портала, уже были проведены испытания усовершенствованной модели самолета, а вскоре Celera 500L может отправиться в первый полет.

Авторы статьи отмечают, что назначение новой разработки до сих пор до конца не ясно, но полагают, что он может значительно изменить рынок коммерческих авиаперевозок.

Сообщается, что управлять самолетом будет один летчик, взлетать он сможет с любого аэродрома. По предварительной информации, скорость Celera 500L будет достигать 820 км/ч, расход топлива составит примерно четыре литра на 50-70 км.

Ранее стало известно, что в новом V-образном самолете пассажиров посадят в крылья.