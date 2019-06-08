«Финансовая двадцатка» решила не пугать инвесторов выводами об экономике

Замминистра финансов России Сергей Сторчак рассказал, что «Финансовая двадцатка» увязла в спорах о состоянии глобальной экономики, сообщает РИА «Новости».

По его словам, споры возникли на фоне опасений напугать инвесторов неосторожными выводами о реальном положении дел.

Так, согласование итогового коммюнике встречи, по его словам, заняло около трех часов,

Он отметил, что в текущей ситуации «сложность представляет тот факт, что рост продолжается», но есть риски, которые могут его остановить. Для этого потребовалось правильно изложить эти моменты, чтобы инвесторы не начали выводить деньги из активов.