Минтруд усмотрел связь в падении рождаемости и низких доходах

Падение рождаемости в России в 2016-2018 годах связано в большей степени с низкими доходами, сем с сокращением числа женщин детородного возраста, заявил замминистра труда РФ Алексей Вовченко.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы это видим по показателям бедности, в числе бедных — 79% бедных домохозяйств, это домохозяйства с детьми», — сказал замминистра.

По его словам, за два года падение рождаемости составило более 15%.

При этом снижение смертности составило 4%.