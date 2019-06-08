Минтруд усмотрел связь в падении рождаемости и низких доходах
Падение рождаемости в России в 2016-2018 годах связано в большей степени с низкими доходами, сем с сокращением числа женщин детородного возраста, заявил замминистра труда РФ Алексей Вовченко.
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы это видим по показателям бедности, в числе бедных — 79% бедных домохозяйств, это домохозяйства с детьми», — сказал замминистра.
По его словам, за два года падение рождаемости составило более 15%.
При этом снижение смертности составило 4%.