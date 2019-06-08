Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время Петербургского международного...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.

Ранее глава МЭР Максим Орешкин предложил Кудрину войти в общественный совет.

По его словам, совет будет помогать цифровизации ведомства, чтобы данные Ростата, которые публикуются, отражали реальную картину.