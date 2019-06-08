Пушков отреагировал на выдвинутое «Нафтогазом» условие переговоров с РФ

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал выдвинутое «Нафтогазом» условие переговоров с РФ по газу. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам сенатора, «Нафтогаз» в настоящее время находится не в том положении, когда выдвигают условия для переговоров.

«Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет», — заявил Пушков.

Он добавил, что, хотя Киев заявляет, что ему все должны, это «наглость от слабости» и Украине никто ничего не должен.

Ранее Коболев заявил, что украинская сторона готова начать переговоры по газу с Россией только при участии Евросоюза.