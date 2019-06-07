Новые инициативы интеграции России и Белоруссии коснутся экономики
Инициативы интеграции России и Белоруссии точно коснутся экономики, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, новые инициативы точно затронут экономические вопросы.
При этом в плане политических аспектов он затруднился предположить — в чем они могут состоять.
«Я уверен в том, что экономика — без сомнения. Что касается политики - не готов пока сказать, что здесь имеется в виду или может быть», — рассказал он.
Рапота отметил, что в военно-политической сфере и вопросах внешней политики проблем у государств нет.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ оценил возможность для объединения России и Белоруссии.