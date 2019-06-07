«Роснефть» и SUEZ Groupe SAS изучат возможность создания совместного предприятия

ПАО НК «Роснефть» и SUEZ Groupe SAS в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по реализации совместного проекта в области рационального и устойчивого управления ресурсами.

Подписи под документом поставили вице-президент ПАО «НК «Роснефть» по энергетике, локализации и инновациям Андрей Шишкин и Главный исполнительный директор SUEZ Groupe SAS Бертранд Камю.

Документ предусматривает порядок действий, направленных на создание совместного предприятия в котором будут аккумулироваться компетенции, технологии, знания и опыт в сфере водоснабжения и водоотведения, трансфера и локализации передовых технологий очистки стоков.

ПАО НК «Роснефть» и SUEZ Groupe SAS последовательно реализуют договоренности, закрепленные в Соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном в рамках Петербургского международного экономического форума-2018. Реализация нового соглашения позволит Компании расширить компетенции в области проектирования водоподготовительных установок и очистных сооружений, оснащенных цифровыми технологиями удаленного мониторинга.