Сколько россиянам ждать 4-х дневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью «Газета.Ru» рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.

Два года назад, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Швецов выразил мнение о том, что через какое-то время россияне будут работать четыре дня в неделю.

В интервью Швецов пояснил свои слова.

Он отметил, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет, и «через 15 лет мы будем всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю».

«Прошло два года, осталось 13 лет, информационные технологии внедряются, рост производительности труда очевиден. Переход на автомобили без водителя высвободит очень большое количество людей», — сказал он.

При этом он отметил, что демографически Россия испытывает недостаток трудовых ресурсов, поэтому в России, люди, которые будут высвобождены, найдут себе работу, причем более интеллектуальную.