«Роснефть» и Ростех договорились о сотрудничестве в области использования беспилотных летательных аппаратов

ПАО НК «Роснефть» и Госкорпорация Ростех в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение об основных принципах развития сотрудничества в области воздушного лазерного сканирования и беспилотных летательных аппаратов.

Соглашение предусматривает совместную работу над проектом по выполнению воздушного лазерного сканирования на объектах «Роснефти», а также созданию специальных авиационных комплексов с использованием беспилотных летательных аппаратов для решения задач Компании.

Комментируя подписание соглашения, вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин отметил: «Активное внедрение инновационных технологий, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов при обустройстве нефтегазовых объектов, позволяет Компании сокращать издержки и сроки выполнения работ. «Роснефть» укрепляет свои позиции технологического лидера, внедряя новейшие технологии по всей производственной цепочке».

«Ростех давно и с успехом внедряет дроны в самых разных отраслях: сельском и лесном хозяйстве, энергетике, строительстве. Например, беспилотники ZALA AERO GROUP ежегодно обследуют более 5 млн км инфраструктуры ТЭК, специальная линейка применяется для работ в условиях Крайнего Севера и Арктики. Для предприятий нефтегазового сектора беспилотные технологии открывают большие возможности – от предварительного мониторинга перспективных участков до геодезических съемок для проектирования. Комплекс может обследовать более 21 тысячи кв. км с одного места запуска. Уверены, что наше сотрудничество с «Роснефтью» в этом направлении будет очень продуктивным», – заявил заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.