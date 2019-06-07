«Россети» и республики Северного Кавказа подписали соглашения о сотрудничестве на 10 лет

На площадке ПМЭФ были подписаны соглашения о социально-экономическом сотрудничестве сроком на 10 лет между компанией «Россети Северный Кавказ» и Республиками Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Это первые в истории Северо-Кавказского федерального округа документы, которые позволят спрогнозировать развитие энергетики регионов на ближайшие 10 лет и решить накопленные в отрасли проблемы.

«В ближайшие годы нам предстоит решить все задачи, связанные со снижением потерь, укомплектованию персоналом и спецтехникой, материалами – всем необходимым, что позволит обеспечивать надежное энергоснабжение жителей Северного Кавказа. Проблемы есть, но мы последовательно их решаем: проводим Всероссийские учения энергетиков, расширяем сеть интеллектуальных приборов учета в рамках стратегии цифровой трансформации сетевого комплекса, проектируем новые энергообъекты. И, конечно же, без поддержки руководства региона мы не сможем эффективно реализовывать эти проекты», — отметил глава «Россетей» Павел Ливинский.

Он также поблагодарил глав регионов Рамзана Кадырова, Владимира Васильева, Юнус-Бека Евкурова, Казбека Кокова и Рашида Темрезова за совместную работу для решения стратегических задач развития энергетики Северного Кавказа.

«Уже к 2023 году сетевой комплекс Северного Кавказа выйдет на такой же уровень надёжности и стабильности, как и в других регионах нашей страны. У нас всё получится, потому что мы единая команда!» - подчеркнул Павел Ливинский.

Особое внимание в документах уделено совместным усилиям властей и энергетиков по повышению платежной дисциплины потребителей.

«Я благодарю «Россети» за очень активную работу. Я уверен, что совместными усилиями мы приведём в порядок сетевой комплекс Северо-Кавказского федерального округа», - сказал представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.