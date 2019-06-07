«Не воруй, веди себя прилично»: Путин о делах против бизнесменов

Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ прокомментировал дела против бизнесменов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Президент вспомнил Библию, говоря об уголовных делах против бизнесменов в России.

«Возьмите Библию, почитайте: не укради, не пожелай жены ближнего своего — там все написано», — указал Путин.

Он вспомнил про США, где дают «по 100, по 150 лет тюрьмы».

«Не воруй, веди себя прилично», — сказал при этом Путин.

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