«Не воруй, веди себя прилично»: Путин о делах против бизнесменов
Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ прокомментировал дела против бизнесменов, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Президент вспомнил Библию, говоря об уголовных делах против бизнесменов в России.
«Возьмите Библию, почитайте: не укради, не пожелай жены ближнего своего — там все написано», — указал Путин.
Он вспомнил про США, где дают «по 100, по 150 лет тюрьмы».
«Не воруй, веди себя прилично», — сказал при этом Путин.
Новость дополняется.