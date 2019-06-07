Что значит союз России и Китая для США и Европы, пишет Handelsblatt

Москва и Пекин хотят дать отпор США, образовав новый союз. В этом альянсе отчасти виноват сам американский президент Дональд Трамп и его торговая политика, пишет Handelsblatt.

Политика иногда работает по законам физики: если на что-то оказывать слишком сильное давление, сжатый воздух найдет новый выход. Политика Трампа, предполагающая оказание максимального давления через санкции и импортные пошлины, ведет к тому, что государства, которые президент США хочет поставить на колени, объединяются в альянсы. Как раз это происходит в Санкт-Петербурге, где президент России Владимир Путин в настоящее время принимает главу КНР Си Цзиньпина.

«Глобальное партнерство и стратегическое взаимодействие» российского и китайского лидеров является противовесом внешней политике Трампа. Крупнейшая российская телекоммуникационная компания МТС хочет развивать 5G при содействии китайского гиганта Huawei. Вашингтон запретил такую деятельность Huawei в США и хочет обязать другие государства воздерживаться от подобных контактов с китайской телекоммуникационной компанией.

Кроме того, Китай инвестирует миллиарды в российские проекты, связанные с сжиженным газом. Таким образом Китай не только гарантирует поступление природного газа из России в КНР, но и препятствует стратегии Трампа, нацеленной на продажу американского газа по всему миру. Отношения между Россией и Китаем с одной стороны и США с другой ужесточаются, а между ними находится немецкая политика и предприятия. С одной стороны им угрожает санкционная политика Трампа, а с другой «китайско-российские объятия».