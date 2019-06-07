Тинькофф и Wainbridge заключили крупнейшую сделку на рынке офисной недвижимости

Группа Тинькофф и девелоперская компания Wainbridge подписали в пятницу в рамках ПМЭФ-2019 соглашение о намерениях на заключение договора долгосрочной аренды офисных помещений в бизнес-центре AQUATORIА.

Таким образом, расположенный на Ленинградском шоссе центр станет новой площадкой для штаб-квартиры Тинькофф, который займет на территории бизнес-центра более 68 000 кв. м.

В результате эта сделка станет крупнейшей на рынке офисной недвижимости Москвы за последние два года.

«Переезд в «Акваторию» на берегу канала имени Москвы позволит объединить сотрудников бизнес-линий Группы Тинькофф на одной площадке и обеспечить комфортные условия труда на территории современного и технологичного пространства, расположенного в одном из самых живописных районов города», — прокомментировал Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

Wainbridge инвестирует в строительство бизнес-центра 15 млрд рублей.

«Рад, что проект обрел такого достойного инновационного резидента, как Тинькофф», — заявил в свою очередь Кирилл Писарев, председатель Совета директоров Wainbridge.