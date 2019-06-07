Корпорация МСП и ВФСО «Трудовые резервы» займутся развитием малого и среднего бизнеса в сфере физкультуры и спорта

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и Общероссийская общественная организация «Всероссийская физкультурно-спортивная организация «Трудовые резервы» планируют развивать сотрудничество в области развития малого и среднего предпринимательства в области физической культуры и спорта. Соответствующее соглашение о взаимодействии было подписано в пятницу, 07 июня 2019 года, на полях ПМЭФ-2019.

Со стороны ВФСО «Трудовые резервы» документ подписал президент Илья Галаев, со стороны Корпорации МСП – генеральный директор Александр Браверман.

Стороны будут осуществлять взаимодействие в области развития малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, объединят усилия в области проработки мер поддержки субъектов МСП в целях вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом и замещения импортного спортивного оборудования и инвентаря российскими аналогами, в том числе с учетом возможностей Портала Бизнес-навигатора МСП.

«В дальнейшем, совместные проекты Трудовых резервов и МСП позволят повысить качество предоставления спортивно-оздоровительных услуг, а также благодаря этому соглашению, общими усилиями мы сможем создать условия для занятий физической культурой и спортом не только на крупных промышленных предприятиях, но и в сфере малого и среднего предпринимательства», – отметил президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев.

«Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в области физкультуры и спорта является одним из важнейших направлений нашей работы. Это создаст условия для развития массового спорта, популяризации здорового образа жизни, позволит поддерживать интерес к спорту среди людей различного возраста, – отметил А. Браверман. – В настоящее время предпринимателям, реализующим проекты в данной сфере доступны меры финансовой поддержки Корпорации, в том числе специальный кредитный продукт, участие в закупках крупнейших заказчиков, сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП и др.».

В рамках совместной работы Корпорация МСП и ВФСО «Трудовые резервы» также будут информировать предпринимателей, реализующих проекты в сфере физкультуры и спорта о мерах поддержки, реализуемых с участием Корпорации. Важным направлением работы станет содействие в создании физкультурно-спортивных клубов на малых и средних предприятиях, пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

Сотрудничество сторон в рамках соглашения будет осуществляться посредством планирования, разработки и реализации совместных проектов (программ) и мероприятий, обмена информацией.